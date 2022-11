Federico Lauri: “Letizia mi ha lasciato, ma non posso dire perché”

Federico Lauri e Letizia Porcu si sono lasciati ed oggi pomeriggio lui è andato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

“Oggi sono senza paillettes perché è stato un momento un po’ difficile e inaspettato, anche se lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. Ci siamo lasciati dopo 17 anni insieme. Me lo aspettavo perché era già del tempo che fra di noi qualcosa non andava più. Per me Letizia è una delle persone più importanti della mia vita e lo rimarrà per sempre, è la mamma di mia figlia. Ma rispetto la sua scelta. La scelta era da tempo condivisa insieme, ma il punto finale l’ha messo lei. Lo sono venuto a sapere tramite un post su Instagram”.

La rottura risale allo scorso 17 ottobre, ad annunciarlo è stata – come già detto – proprio Letizia.

“Questo per me è un momento difficile, non sto molto bene. I valori della famiglia per me sono valori importanti. Se ne leggono tante, la gente scrive, ma la verità la sappiamo io e lei. […] Lei mi ha diffidato e non posso dirti i motivi della nostra separazione, ma posso dirti che io sarei andato avanti a vita perché non mi immagino vicino ad un’altra persona al di fuori di Letizia”.