Mancano ancora quattro mesi all’inizio di Ballando con le Stelle, ma Milly Carlucci e la sua squadra sono già al lavoro da diverse settimane. Sembra che un volto Rai prenderà il posto di Guillermo Mariotto dietro al bancone dei giudici, ma ci sono novità anche sul cast dei vip in gara. Tra i ballerini potrebbe arrivare anche un volto di Real Time, che però abbiamo conosciuto meglio nei salotti di Barbara d’Urso, si tratta di Federico Fashion Style. A lanciare lo scoop è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “Federico Lauri in arte (?) Federico Fashion Style. Hair stylist prestato alla tv, in particolare su Real Time, con importante seguito social e spesso al centro delle polemiche. Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style che dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda dal 16 ottobre su Rai1“.

Se pare che Milly abbia messo gli occhi su Federico Fashion Style, c’è una showgirl che invece si è proposta per il programma di Rai Uno. Sara Croce in una sua recente intervista ha rivelato che le piacerebbe essere tra i ballerini della Carlucci: “Certo che vorrei fare Ballando con le Stelle. Si tratta di una trasmissione che ho sempre seguito con la mia famiglia. I miei nonni la vedevano insieme a me. Poi così imparerei a ballare, visto che non sono molto brava“.

Un personaggio che divide e fa discutere: prezzi alti da Federico Fashion Style? Lui si difende, ma le cinque cattivissime sfere sono divise… #noneladurso pic.twitter.com/IArXvsHnqq — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) January 24, 2021

Federico Fashion Style: “Mi piacerebbe fare il GF Vip”.

Il parrucchiere dei vip qualche mese fa ha anche confessato che gli piacerebbe entrare nella casa del GF Vip: “Ho ricevuto tante proposte per partecipare al Grande Fratello Vip. In questo momento però sono impegnato con il mio programma, “Il Salone delle Meraviglie” che di solito viene registrato nello stesso periodo in cui va in onda il “Grande Fratello Vip”. Mi piacerebbe molto partecipare perché sarebbe una sfida interessante“.

Ovviamente gli conviene fare prima Ballando con le Stelle, visto che Milly non accetta ex personaggi dei reality nel suo cast.