Federico Fashion Style sui nuovi flirt: “Magari con una donna”

Dopo la fine della sua storia con Letizia Porcu, Federico Fashion Style ha fatto coming out da Silvia Toffanin a Verissimo. Il famoso hairstylist nelle interviste successive ha sempre detto di essere single e concentrato sul suo ruolo di padre, ma questo non significa che non abbia tempo per flirt e avventure. Al Corriere della Sera Federico Fashion Style ha raccontato di un fioraio che gli avrebbe fatto la corte e anche delle sue nuove frequentazioni. Tra le tante cose però il 34enne ha poi detto che potrebbe innamorarsi di una donna.

Federico Fashion Style: “Ho le mie frequentazioni, potrei anche amare una donna”.

“Per me non era facile, dovevo fare i conti con il giudizio, mia figlia, il lavoro. Ma per 17 anni siamo stati una coppia vera. Stavo bene con Letizia e, quando la nostra storia è finita, ho voluto parlarne io pubblicamente. Ho detto che non c’è differenza tra l’amare un uomo, una donna o una pianta. E il giorno dopo il fioraio mi ha recapitato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: ‘vorrei essere io la tua pianta’.Se ho una nuova storia? In questo momento solo frequentazioni. Voglio essere libero senza precludermi nulla. Chissà, magari mi innamorerò di una donna”.

Le lamentele sui miei prezzi? Da me la piega costa 25 euro, quindi un prezzo in linea con la media e per nulla esagerato direi. Certo, dipende dalle richieste. Se sommi extension, shatush, trattamento alla cheratina, il prezzo sale. Non conta se mangi nel ristorante stellato, ma quanto mangi. – si legge sul Corriere della Sera – Se entri con i capelli cortissimi ed esci con cinque file di extension è facile che lo scontrino segni 2.000 euro. C’è chi, come l’influencer Chiara Facchetti, si è lamentata di aver speso 3.500 euro, ma era tutto studiato da lei a tavolino per avere più hype. Infatti, il video è diventato virale. Non bisogna avere vergogna a chiedere prima un preventivo, semmai la vergogna si prova dopo a lamentarsi”.