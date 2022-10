Federico Fashion Style si è lasciato nel peggior dei modi con Letizia: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Federico Fashion Style si sarebbe lasciato nel peggior dei modi con Letizia Porcu. Al contrario di quanto dichiarato da entrambe le parti, la coppia avrebbe avuto un furioso litigio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu si arricchisce sempre più di dettagli. Dopo ben 17 anni di relazione, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo al loro matrimonio. A riverarlo è stata l’ormai l’ex moglie del parrucchiere attarverso il suo account social. Queste sono state le sue parole:

Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia

Stando a quanto dichiarato dalla Porcu, la loro separazione sarebbe avvenuta in modo sereno e consensuale. Tuttavia, pare che alcuni retroscena emersi in rete dimostrino il contrario. A rivelare quello che in realtà sta accadendo tra i due è stato Alessandro Rosica.

L’investigatore social ha dichiarato che tra i due ormai è guerra. A scatenare la crisi matrimoniale sarebbero state le bugie raccontate dal parrucchiere dei vip e alla sua “seconda vita“. In ogni modo, nel corso di tutti questi anni, Federico è stato sempre accusato di intrattenere la relazione con Letizia solo per nascondere la sua omosessualità da lui stesso sempre negata.

Mentre Letizia Porcu è sparita dai social, l’hairstylist continua ad essere molto attivo sul suo profilo Instagram tramite cui lancia numerose frecciatine alla sua ex moglie. Nel frattempo numerosi sono i fan che si sono preoccupati in merito alla figlia della coppia Sophie Maelle la quale si trova tra i due fuochi.