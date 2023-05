Federico Fashion Style ricoverato in ospedale: “La verità vi scioccherà”

Ieri pomeriggio Federico Fashion Style ha pubblicato una storia dal lettino di un ospedale. Il famoso hairstylist (che recentemente ha attaccato la Lucarelli) ha rivelato di essere stato ricoverato per un giorno intero e nelle sue stories Instagram ha scritto: “Siamo esseri umani e a tutto ciò c’è un limite. Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi e inaccettabili fatte solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Adesso sto bene, tranquilli, è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone. Vi prometto che a tempo debito parlerò e vi racconterò tutto. E lì rimarrete davvero scioccati“.

Oggi Federico è uscito dall’ospedale ed è tornato al lavoro in uno dei suoi saloni. Fashion Style ha detto di aver avuto un crollo ed ha dichiarato che presto farà delle rivelazioni che scioccheranno i suoi follower.

“Sono tornato nuovamente operativo. Scusate la faccia, mi riprendo piano. Vi dico grazie per i migliaia di messaggi che mi avete inviato con il vostro supporto, affetto e amore nei miei confronti. Già sapete tutto. Io dico sempre che dietro un telefono c’è un cuore. Ci sono tanti leoni da tastiera, ma il 99% è fatto da persone umane. E voi con me avete avuto un grande cuore ragazzi.

Non son qui a parlare e a svelare come mai sono stato ricoverato un giorno intero. Ci sarà il giusto tempo e le giuste sedi per dirvi tutto e raccontare. Quando saprete la verità e leggerete rimarrete scioccati. Io sono dell’idea che è giusto dire, ma prima di giudicare è giusto vedere le cose con i propri occhi. Vedrete quello che fa l’essere umano per soldi e per guadagnare, ecco la verità. Tempo al tempo come dicevano i vecchi nostri nonni, i nostri parenti alla lontana che dicevano questi proverbi”.