Federico Fashion Style al grido di “io sono pazzesco la mia pelle trasuda Chanel” ha pubblicato su YouTube il suo nuovo video musicale super trash, che segue quello della scorsa estate dal titolo Troppo Top.

“Con uno più figo di me non ci sei mai stata perché la gelosia è una malattia che ha divorato ogni parte di te, che senti il bisogno di me come di un bracciale Cartier“.

San Marino ha già trovato il suo nuovo rappresentante per l’Eurovision Song Contest 2022.



Federico Fashion Style | Io Sono Pazzesco | Testo

Con uno più figo di me

non ci sei mai stato

perché la gelosia è una malattia

che ha divorato ogni parte di te

tu senti bisogno di me

come un bracciale Cartier

non mi trovi in una vetrina

non sono in vendita neanche per te

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

nuvole bianche di narghilè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Riprenditi tutti i tuoi guai

e te li riporti a Dubai

dal grattacielo più alto del mondo

io ti saluto Dubai

sono così Fashion Style

non mi importano i tuoi like

Ci rivediamo, forse mai?

Voglio solo hashtag goodbye

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

cocktail in spiaggia ed il canapè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Pazzesco, pazzesco

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

super pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco

Voi non siete pazzeschi

io sono pazzesco e voi no.