Alla quinta puntata di Ballando con le Stelle Federico Fashion Style ha deciso di aprirsi. Ieri sera il ‘ballerino’ prima di esibirsi ha parlato dei suoi momenti di fragilità. Tra le tante cose il 32enne ha raccontato di quando per strada gli danno del ‘gay’ per i suoi look. Questo sembra non turbare troppo Federico, che ha anche specificato che le paillettes non definiscono un orientamento e sicuramente non danno il diritto agli altri di etichettarlo per qualcuno che non è.

“Come tutti gli esseri umani anche io ho le mie fragilità. Essere fashion e glamour come me non è compreso da tutti. Quando ero piccolino sicuramente ero completamente differente dagli altri miei compagni. Loro andavano ai compleanni in tuta e io invece indossavo già le giacchette di paillettes. Non essere capito bene alcune volte mi ha dato dei momenti di fragilità. Per me però era la cosa giusta e io mi vedevo bene in quel modo, con i miei abiti. Ho imparato a non ascoltare quello che diceva la gente.

Sicuramente anche oggi che sono Federico Fashion Style, camminando per strada sento certe cose. Per me però essere così è la normalità. Andare in giro così al bar alle 10 del mattino è normale e se qualcuno dice ‘guarda sto gay’, manco lo ascolto più. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo.

L’essere fashion però non è legato ad un orientamento. Mi sento bene come sono e me ne frego del giudizio. Perché non mi importa quello che possono dire le altre persone”.