Federico Fashion Style è un grande fan di Amici. O almeno lo era nel 2007 quando è andato in studio a supportare la squadra blu durante il serale.

Complice la pagina Instagram AmiciStory_ che ha caricato dal suo archivio una lite fra la ballerina Agata Reale ed il cantante Federico Angelucci, siamo risaliti ad un giovanissimo Federico Lauri con le meches bionde intento ad urlare come un pazzo contro l’allievo della scuola fra “buffone” e “fuori”.

Classe 1989, Federico Fashion Style in quel video aveva da poco compiuto 18 anni. Quanto basta per accedere ad uno studio televisivo come pubblico di una prima serata.

Federico Fashion Style, 14 anni dopo nel cast di Ballando con le Stelle

A distanza di 14 anni l’imprenditore è passato dal sedersi fra il pubblico al calcare il palco. Ora, infatti, è nel cast di Ballando con le Stelle dove ha ribadito per l’ennesima volta di essere etero.

“Ho iniziato ad indossare le paillettes a circa 13 anni. Il mio essere è stato così da subito. Il mio motto è ‘se passi e nessuno ti guarda è una banalità’, io voglio essere guardato. Ovvio che quando sei così particolare sei soggetto a dei giudizi, ma a me non importa nulla. Però io non fingo di essere un personaggio, sono così. Sono salito sul treno così come sono adesso e la gente mi ferma. […] Io sono etero e non ho nessuna cosa da nascondere”.