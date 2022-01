Federico Fashion Style oggi è stato ospite a Verissimo e fra una chiacchiera e l’altra Silvia Toffanin gli ha fatto una sorpresa. Gli ha ricordato quando, a 18 anni, fece un provino per il Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.

“Ciao! Sono Federico, ho 18 anni ed a chi non piacerebbe diventare famoso? A me piace! Mi piacerebbe anche per poi potermi aprire un negozio e mettere in discussione sul fatto che sono un po’ mammone”.

Un provino che non piacque agli autori (ed infatti Federico Fashion Style non è mai diventato un concorrente), ma che non gli ha chiuso le porte del mondo dello spettacolo. Anzi. “Volevo fare il Grande Fratello così se avessi vinto con il montepremi avrei aperto un negozio a Milano”. Ha commentato Federico Lauri a Silvia Toffanin.

L’imprenditore anche all’epoca sfoggiava un look eccentrico.

“Nel paesino quando ti vesti in modo particolare – con paillettes – attiri l’attenzione ed anche delle critiche. Quindi quando uscivo con i miei amici cercavo di non osare troppo. Solo che poi mi sono detto perché dovevo nascondere il mio essere. […] Ad oggi delle critiche non mi frega niente. Ci rimango un po’ male nel momento in cui viene messa in dubbio la famiglia e mia figlia. Sono stato giudicato in maniera pesante come ‘ha fatto l’inseminazione perché non è sua figlia’. Poi è identica a me. Vedi la cattiveria delle persone? Ma delle loro critiche non mi frega davvero nulla. Non mi cambia. Se uno si veste di swarovski o paillettes ha un’altra identità sessuale. Dove sta scritto?”