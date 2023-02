Federico Fashion Style furioso per i commenti al suo coming out

Due settimane fa Federico Fashion Style ha fatto coming out da Silvia Toffanin a Verissimo. Sui social sono apparsi commenti di tutti i tipi, qualcuno ha anche accusato l’hairstylist di aver cercato di guadagnare parlando del suo orientamento e lui ha subito fatto delle precisazioni sui social: “Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro. Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima. Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente“.

Va ora in onda, a reti unificate, il coming out di Federico Fashion Style #Verissimo pic.twitter.com/vzQXDl6d2n — Serena Tudisco ♀️ (@serenatudisco) January 21, 2023

Federico Fashion Style sbotta: “Andate a lavorare invece di pensare agli altri”.

I commenti negativi sul coming out sono arrivati anche questa settimana e qualcuno ha scritto che Federico Fashion Style trascura il suo lavoro per fare apparizioni televisive. L’imprenditore non c’ha visto più ed è sbottato replicando ai suoi hater attraverso le storie di Instagram. Il 33enne domenica si è fatto delle foto mentre era sul posto di lavoro intento a pranzare con una zuppa.

“Ecco qui le mie domeniche, fatte di pranzi in magazzino, una zuppa calda, ma sono comunque felice. Il mio lavoro è sempre stato e sempre sarà la mia gioia! E voi prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro sette giorni su sette. Voi che parlate a vanvera magari state belli comodi nel letto e dite solo ca***te. Andate a lavorare anche voi poi vedete come non avete il tempo come me di pensare agli altri, buona vita”.

In effetti a questo ragazzo si può dire tutto, tranne che non si impegni nel suo lavoro (ha aperto ben cinque saloni in tutta Italia e li segue personalmente).