Federico Fashion Style finisce nei guai: i vigili fanno irruzione al Christmas Party

Senza alcuna ombra di dubbio Federico Fashion Style è uno degli hairstylist più popolari e amati tra i personaggi famosi. In occasione dell’arrivo delle feste natalizie, il celebre parrucchiere ha deciso di organizzare un party a cui sono stati invitati molti vip. Peccato che, nel corso dei festeggiamenti, i vigilino vi hanno fatto irruzione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante la separazione con la sua ex moglie, i drammi e le lacrime sui social, la vita di Federico Fashion Style va avanti. Il Natale è alle porte e il celebre parrucchiere ha pensato di dare il cosiddetto “Christmas Party by Federico Fashion Style“. Ad annunciarlo è stato lui stesso:

Vi aspettiamo numerosi per il Christmas party. Festa che si terrà nel salone del nostro negozio mercoledì 21 dicembre alle 21,30. Non puoi mancare. Dress code: paillette, glamour. Il salone è quello all’interno del palazzo Coin al Vomero.

L’evento in questione ha avuto come ospite d’eccezione Valeria Marini. Tuttavia, stando a quanto riporta “Il Mattino” ci sono stati vari problemi che hanno ostacolato i festeggiamenti. Nel dettaglio ci sarebbe stata un’irruzione da parte dei vigili:

Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del «party natalizio» organizzato dal parrucchiere dei vip.

Per poter svolgere con serenità il suo party, Federico Lauri doveva richiedere l’autorizzazione per organizzare eventi pubblici. A far emergere ulteriori dettagli è stato il giornalista Valerio Esca il quale ha dichiarato:

Il dj è andato via dopo che i caschi bianchi hanno “diffidato” l’organizzazione a dare il via al party. Ma alla fine gli amici di Federico, gli invitati e i partecipanti hanno comunque dato il via alle danze, scatenandosi nel salone, come testimoniano le decine di storie su Instagram. In parole povere la festa, che si è poi tenuta, non si sarebbe potuta svolgere. E nonostante la presenza di due agenti e una volante dei vigili all’esterno della Coin all’interno il party-raduno è andato avanti. Non è escluso che a questo punto la polizia Municipale possa decidere di acquisire i video dei social e verbalizzare gli organizzatori.

Anche il comune di Napoli ha fatto un intervento in merito alla questione. Queste sono state le sue parole: