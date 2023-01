Federico Fashion Style esce allo scoperto “Non sto più zitto”, l’ex presenta il nuovo compagno

Ad inizio gennaio hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali Letizia Porcu avrebbe iniziato una nuova relazione con Vincent Arena. Proprio in quei giorni Federico Fashion Style ha pubblicato delle stories che a molti sono sembrate delle frecciatine: “Ti è caduta la maschera, beccata! Non mi mandate più screenshot“. Il tutto condito dal sottofondo di una musica circense.

Il famoso hairstylist lo scorso week end è tornato ad attaccare la sua ex su Instagram: “Vita parallela? In primis vita parallela è quando uno sta insieme a una persona, se non stavamo insieme da tre anni non so proprio quale vita parallela ha fatto. – riporta Gossip Blog – Forse ti facevano comodo? (facendo il gesto dei soldi Ndr.) E stavi zitta, ma io non sto più zitto. E poi tanto santa non sei“.

Federico Fashion Style, la sua ex ufficializza la nuova relazione.

Dopo settimane di gossip e rumor, ieri Letizia Porcu ha pubblicato un selfie in macchina insieme a Vincent Arena e uno scatto delle loro mani intrecciate condiviso nelle stories. Vincent è un nome piuttosto conosciuto in ambito musicale. L’uomo è un produttore e compositore e negli anni ha lavorato anche con la Marvel e la Disney. Ultimamente Arena ha collaborato anche in I See You, il nuovo singolo di Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini.

Il saluto di Ginevra ai ragazzi della Casa… con un DJ d’eccezione: Alessandro Basciano! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/8WmWHGF2ws — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2022

Presto la verità.

Letizia a parte, Federico Fashion Style ha promesso che presto sapremo la sua verità: “A volte nella vita di accorgi di chi hai accanto e di chi ti usa per i suoi scopi. Però la vita non è fatta per le maschere, bisogna non nascondersi e affrontare tutto come faccio io. Ragazzi in futuro vi racconterò tutto, presto. Vi svelerò tutto, ma proprio tutto, perché voglio essere trasparente. E poi raccontare la verità sono sicuro che premia. Per me questo 2023 sarà come un anno di rinascita, per molti cambiamenti, anche lavorativi. Però al momento non dico nulla che qui ci stanno anche i gufetti“.

Direi che qui serve una nuova puntata di Verissimo.