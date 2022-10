Federico Fashion Style e la moglie Letizia si sono lasciati, l’annuncio

Il 2022 sarà ricordato senz’altro per le numerose rotture di coppie storiche. A 24 ore di distanza dall’annuncio della rottura dopo 9 anni di fidanzamento di Valentina Ferragni e Luca Vezil, oggi è arrivata un’altra notizia: Federico Fashion Style e sua moglie Letizia Porcu si sono lasciati.

I due stavano insieme da oltre un decennio ed hanno avuto anche una bambina con fecondazione assistita. A darne l’annuncio è stata Letizia su Instagram. “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita di nostra figlia“.

Letizia, solo un anno fa, aveva smentito per l’ennesima volta le voci di una presunta omosessualità del compagno.

“Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo”.

L’orientamento sessuale di Federico Lauri è sempre stato argomento di discussione, anche se lui ha sempre allontanato tutte le voci.

“Andare in giro così al bar alle 10 del mattino è normale e se qualcuno dice ‘guarda sto gay’, manco lo ascolto più. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”.