Federico Fashion Style e il coming out a Verissimo: “Letizia sapeva tutto, ma forse le faceva comodo”

In queste ore non si fa altro che parlare del coming out di Federico Fashion Style. Ancora una volta il parrucchiere più famoso d’Italia ha scelto il salotto di Verissimo per dire la sua verità e per rivelare di amare le persone del suo stesso sesso. L’hairstylist, però, ha rilasciato alcune parole sulla sua ex compagna Letizia Porcu, contro la quale si è scagliata duramente. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Ieri pomeriggio Federico Fashion Style è stato il protagonista assoluto di Verissimo. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin il parrucchiere più famoso d’Italia ha scelto di fare coming out, rilasciando anche alcune parole sulla sua ex compagna.

In merito alla questione della sua omosessualità, Federico Lauri ha confessato che Letizia Porcu sapeva tutto. Questo è quanto rivelato dall’hairstylist:

Lei lo sapeva da tempo che ero gay perché succedevano cose nel mentre. Io, essendo un personaggio pubblico, ho la gente che parla. Magari mi scrivevo con qualcuno, cose soft, eh, e gli giravano gli screen a lei. Io mi giustificavo dicendo “Mi hanno hackerato il profilo” e lei mi rispondeva “Ah sì ok”.

E, continuando, Federico Lauri ha poi aggiunto:

Quando gliel’ho detto qual è stata la sua reazione? Mi ha semplicemente detto “Ti rimarrò per sempre vicina”. Per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia.

Infine il parrucchiere più famoso d’Italia ha concluso la questione esprimendo queste parole:

Poi però dopo ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione?

Per poi concludere: