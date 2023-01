Federico Fashion Style confessa la verità sulla sua situazione sentimentale: “Single? Ecco chi amo davvero”

Prima l’annuncio della rottura con Letizia Porcu, poi le chiacchiere su ‘vite parallele’ e il ritorno dei rumor sul suo orientamento, Federico Fashion Style negli ultimi mesi è tornato prepotentemente al centro dei gossip.

Il noto hairstylist è stato categorico e ha smentito le voci secondo le quali avrebbe avuto un’altra persona nella sua vita mentre stava insieme a Letizia. Molto più morbida invece la replica a chi l’ha accusato di nascondere il suo vero orientamento: “Se voglio confermare questi rumor? Io credo che uno nella propria vita possa amare chi vuole, anche una pianta. Inoltre voglio dire che sono libero di amare chi voglio. Se sono gay? Questa cosa non vi riguarda. Però so benissimo che questi pettegolezzi su di me ci sono da molto tempo. Penso che arrivino dal mio essere fashion, ma non credo di dover dare spiegazioni“.

Federico Fashion Style, la sua situazione e l’unica persona che ama.

Nei giorni scorsi una follower di Federico gli ha chiesto se fosse single o fidanzato e lui ha risposto in modo molto netto: “Se sono single? Ovviamente lo sarò per sempre. L’amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico“. Fashion Style ha poi aggiunto che l’uno amore è quello per la figlia: “Chi amo davvero? L’unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia“.

Immancabile poi una shade dalla sua ex, che adesso è uscita allo scoperto e frequenta un certo Vincent Arena: “Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai. Quando si chiude una porta si apre sempre un portone. Ragazzi ma non è morto mica nessuno. Ho solo chiuso una storia, che già era chiusa, solo che continuava per il bene di mia figlia (da parte mia). Dall’altra probabilmente… Non esiste musica più giusta. […] Se sto rosicando? Di chi? Hahahahhaha assolutamente il nulla per me!”