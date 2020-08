Qualche giorno fa il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di un bacio tra Francesca Pascale e Paola Turci, che da settimane vengono beccate spesso insieme. Il Messaggero ha deciso quindi di intervistare un amico delle due donne, Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere ha rivelato che lui non sapeva nulla di questo rapporto stretto tra la cantante e l’ex compagna di Berlusconi, ma ha poi aggiunto di essere felice per loro.

“Francesca Pascale e Paola Turci? La libertà è sinonimo di felicità. Sono amico di entrambe, però devo dire che non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro. Francesca Pascale? Capricciosa? ‘No, è una bellissima persona, una ragazza semplice. Paola si è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto”.

Nonostante i rumor insistenti e le parole di Federico Fashion Styles, le due protagoniste di questi gossip per adesso non hanno smentito (ma nemmeno confermato) le voci di una possibile storia d’amore.

“Io omosessuale? Non mi danno fastidio questi gossip, ma sa perché? Io ho sempre avuto una personalità molto eccentrica. Ho sempre indossato vestiti con paillettes e Swarovsky. Il mio lavoro poi nasce come lavoro prettamente femminile. Ma questo non vuol dire niente: non è mica che se ti metti le paillettes sei omosessuale. Nulla contro nessuno, ognuno si veste come vuole ed è dell’orientamento che vuole. Ma io da 12 anni sono fidanzato con una donna, Letizia, e ho anche una meravigliosa bambina che sta per compiere 3 anni. Le spiegazioni semmai le devo dare a loro, non certo agli altri”.