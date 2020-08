Federico Fashion Style è fra i vip che hanno preso il CoronaVirus in Sardegna e stamattina – essendo lui in isolamento domiciliare – si è concesso un collegamento ad Agorà su Rai Tre, dove ha denunciato le scarse misure di controllo sul traghetto che da Cagliari lo ha riportato a Roma.

Solo una volta tornato a casa Federico Fashion Style si è sottoposto al tampone, che ha dato esito positivo. In Sardegna – secondo il suo racconto – si era sottoposto al test sierologico.

“Ciao ragazzi, eccomi qui, non sono sparito per questi giorni. Volevo dirvi che sono tornato a Roma dopo le vacanze in Sardegna e ho fatto il test il sierologico e sono risultato negativo. Purtroppo non stavo bene ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ho la febbre, ho dei sintomi strani come la spossatezza, mi gira tanto la testa e non mi sento tanto bene. Non sto bene quindi. Sono qui a casa in isolamento assoluto e ci tenevo a dirvelo.

Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati”.