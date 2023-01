Federico Fashion Style beccato in un luogo dove non ci saremmo mai aspettati di vederlo

Siamo abituati a vederlo nei suoi saloni, alle feste esclusive, nelle boutique di lusso, ma questa volta Federico Fashion Style è stato beccato in un luogo davvero inaspettato. Un’utente di TikTok in vacanza in Turchia ha trovato il famoso hairstylist (che preso rivelerà la sua verità ‘per non nascondersi più’) al gran bazar di Istanbul, la donna ha mosso anche delle accuse: “Guardate chi abbiamo incontrato a Istanbul nel grande bazar, Federico, che compra fasullo! Eccolo guardate è proprio lui“.

Ovviamente non sappiamo cosa abbia comprato o meno il 33enne. Forse la signora ha fatto quelle dichiarazioni perché quel mercato coperto è famoso per…

Non possiamo sapere se Fashion Style abbia acquistato o meno qualcosa al gran bazar, ma è quasi certo che sia stato in Turchia, visto che ieri ha documentato nelle stories il un suo viaggio di lavoro. Federico infatti ha registrato dei video mentre mostra ai suoi follower migliaia di capelli veri da poter applicare come extension.

Federico Fashion Style dai Carabinieri.

Nei giorni scorsi Fashion Style ha dedicato delle storie alla figlia e alla sua ex compagna: “Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente“.

Il 6 gennaio invece ha caricato due scatti davanti ai carabinieri e ha scritto: “Che brutta storia. Spero che nessuno di voi debba passare quello che sto passando io adesso. Ecco la mia befana. Neanche al mio nemico si può augurare tutto ciò“.

A rivelare qualcosa di più c’ha pensato Deianira: “Federico aveva preso accordi con l’ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio ma lei invece era a andata a Roma e a casa non c’era nessuno (senza avvisare). La moglie non ha risposto al telefono né ai messaggi. Forse lei doveva rimanere a Roma per comodità sua, ma la piccola sarebbe dovuta stare con Federico. La bimba ci sarà rimasta malissimo e lui ovviamente ha sporto denuncia. Ho visto i messaggi“.