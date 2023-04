Federico Fashion Style attacca Selvaggia Lucarelli: “Senza cuore, ecco cosa faceva a Ballando”

Durante l’edizione di Ballando con le Stelle del 2021 in più occasioni Selvaggia Lucarelli e Federico Fashion Style hanno battibeccato. Il noto hairstylist al Peppy Night ha parlato della giudice del programma di Milly Carlucci e ha detto che è senza cuore.

“Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è tutto filtro. Ti avvicini alla fotografia, ma è un filtro… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove.

A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Lei è una donna di 85 anni e stava lì per ballare. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone”.