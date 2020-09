Nel salotto di Barbara d’Urso sono volate extension (in tutti i sensi) con Federico Fashion Style, quando Antonella Mosetti lo ha accusato di essere un ingrato e di non averla neanche ringraziata per averlo in qualche modo inserito nel giro del mondo dello spettacolo.

In questi anni Antonella Mosetti lo ha addirittura bloccato su WhatsApp ed il motivo sarebbe un conto salato che non si aspettava di ricevere e che è finito al centro del dibattito: lui l’accusa di essere scappata senza pagare, lei sostiene di averlo saldato.

“Amò! Ciao! Sono tanti anni che non ci vediamo. L’ho bloccato sul telefono perché una volta mi è arrivato una botta di conto ed ho detto ‘No va beh non ci credo, siamo amici‘. Per delle extensions che misi. Faccio una premessa: 13/12 anni fa ti ho inserito io in questo mondo, sono stata la prima. Ho fatto di tutto per te. Non mi hai mai ringraziato e ricorda che nel nostro mondo non te lo fa nessuno. Come ti sei sdebitato poi? Le prime extensions che ho messo mi hanno fatto perdere i capelli perché a forza di metterle e toglierle avevo capelli sfibrati e rovinati”.

Immediata la risposta di Federico Fashion Style:

“Mi hai bloccato sul telefono e ti spiego perché: ti avevo fatto un preventivo che tu avevi accettato, quindi non dire ‘una botta di conto’, ho i messaggi nel telefono. Ti ho fatto un preventivo. Hai accettato e sei venuta nel salone. La tua carta di credito non passava, diceva transazione non eseguita. Ti ho detto gentilmente ‘Vieni un’altra volta non c’è nessun problema, me li riporti‘. Mi hai risposto ‘Ok verrò‘ ma poi mi hai bloccato sul telefono. Dovevi darmi 600 euro, ma sei sparita e mi hai bloccato. Dei tuoi soldi non me ne faccio nulla. Non piaccio alla gente come te che ti fai attaccare i capelli e poi non paghi”.

Antonella Mosetti si è inizialmente difesa, poi ha dichiarato di aver saldato il conto.

“Ci chiedevi un sacco di pubblicità però! Ci chiedevi un sacco di pubblicità! La mia carta non passava, era vuota? Se dici ‘non passava’ vuol dire che vuoi far capire che era vuota. Io sono una donna di casa non ho tanti soldi da buttare in ste stron***te. Sai perché alla gente non piaci? Perché non sei umile. Ti piace parlar male degli altri parrucchieri, attacchi le persone…”

Nel dubbio li voglio entrambi alla prossima edizione del GF Vip.