Federico e Vittorio sempre più uniti: il modello rivela se ha avuto esperienze gay

Federico Massaro è entrato nella Casa del Grande Fratello lunedì sera ma ha già dimostrato di avere una bella alchimia con Vittorio Menozzi. I due, infatti, non si sono mai separati in queste 48 ore e su Twitter sono già nate numerose fancam su loro.

Hanno fatto insieme la doccia, la sauna (dove Federico ha notato le “castagne” di Vittorio fuoriuscite dal costume), la colazione e molte chiacchierate spiaggiati qua e là per la Casa. Parlando con Beatrice di Massaro, Menozzi le ha confessato: “Ho già capito qualcosina in più [di lui, ndr] purtroppo per me” lasciando la frase in sospeso facendola morire di curiosità.

Quando al gioco della bottiglia Massimiliano Varrese ha chiesto a Massaro: “Federico hai mai avuto esperienze con altri uomini?“, lui ha risposto: “Allora a recitazione ho dovuto baciare un mio amico“; quando invece gli è stato chiesto di descrivere la sua donna ideale ha detto: “Deve farmi ridere e farmi stare bene“. Ed è a questo punto che Giuseppe Garibaldi, notando che dava la risposta guardando solo Vittorio, lo ha interrotto: “Sì ok ma non dirlo guardando solo Vittorio!“.

Federico è entrato nella casa per far smuovere un po’ l’ormone alle single della Casa, ma al momento l’unico interessato alla sua presenza sembrerebbe essere solo Vittorio. E la ship #Vittorico è ufficialmente iniziata. Non era quella che Signorini probabilmente si aspettava, ma è quella che gli toccherà affrontare nel corso della prossima puntata.