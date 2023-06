Federico e Carola si sono lasciati dopo tre mesi

Durante il suo trono Federico è stato corteggiato dalle corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli e fino all’ultimo giorno ha ammesso di provare un sentimento per entrambe. Proprio per questo motivo, l’ingegnere aereonautico (!) ha rimandato la conclusione del trono più che ha potuto, per schiarirsi le idee e capire chi facesse più al suo caso.

Arrivato fino alla fine del trono col dubbio, Carola ha ben pensato di semplificargli la scelta abbandonando la trasmissione e lasciando così il via libera ad Alice. Ma zac, colpo di scena: Federico abbandona il trono, scappa a prendere Carola e la sceglie. Tre mesi dopo sono di nuovo single.

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.