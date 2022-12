Federico Dainese ha abbandonato il trono

Ennesimo abbandono a Uomini e Donne da parte di un tronista: è il secondo di questa stagione. Dopo quello di Federica Aversano è arrivato anche quello di Federico Dainese che ha salutato lo studio non scegliendo nessuna. Una decisione maturata nel corso delle ultime settimane e che ha portato avanti nella registrazione che si è appena terminata, come riporta la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover. Ovviamente per scoprire come mai il tronista ha lasciato il trono dovremo aspettare la messa in onda della puntata.

Veronica e Federico provano a chiarirsi in studio! Riusciranno a trovare un punto d’incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/tMttDTGp5q — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 20, 2022

Federico Dainese e gli altri tronisti che hanno abbandonato

Federico Dainese è solo l’ultimo di una lunga serie di tronisti ad aver abbandonato il trono senza fare la scelta. Prima di lui anche la sopracitata Federica Aversano, Gianluca De Matteis nel 2021; Daniele Dal Moro nel 2020 (attualmente nel cast del Grande Fratello Vip); Sara Tozzi nel 2019; Mara Fasone nel 2018; Desirée Popper e Manuel Vallicella nel 2016; Silvia Raffaele e Rossella Intellicato nel 2015; Andrea Cerioli nel 2014; Diego Ciaramella e Alessandro Pess nel 2012; Alessio Lo Passo nel 2011; Samuele Meucci nel 2010; Marco Stabile nel 2009; Francesca Mari, Natalia Angelini, Cristian Gallella e Carmine Fummo nel 2008; Emanuele Morelli, Jack Vanore, Valentina Riccardi, Angela Artosin, Serena Enardu, Marco Filippin e Luca Dorigo nel 2007; Alessandro Di Pasquale, Gianluca Dolci, Jola Mroszczyk e Fernando Vitale nel 2006; Cristina Pensa nel 2004; Max Bertolani, Daniele Interrante, Alessia Fabiani e Raffaello Zanieri nel 2003; Karim Capuano nel 2001.