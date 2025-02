Federico Chimirri sui suoi video particolari: “Piacevano solo ai gay”

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Federico Chimirri si è fatto notare per la sua partecipazione a Masterchef e per i suoi contenuti sui social. Originario dell’Argentina, Federico ha guadagnato popolarità pubblicando video ricette in cui presentava uno stile di cucina particolare: maneggiava gli ingredienti in modo stravagante, strofinando le dita su limoni e pesche, leccando le posate e spesso cucinando senza maglietta. Nel corso di un pomeriggio al GF, mentre impastava, ha mostrato a Javier Martinez e Luca Giglio come cercasse di essere sensuale su TikTok, rivelando che le sue clip piacevano soprattutto ai ragazzi gay, mentre gli altri lo insultavano.

Federico ha dichiarato: “Mi divertivo a fare questi contenuti particolari. Cucinavo guardando di lato verso la fotocamera, facendo pose sensuali. Se ho avuto risultati? Sì, raggiungevo due o tre milioni di visualizzazioni, ma ricevevo anche insulti, mentre solo la comunità gay apprezzava”. Nella sua presentazione al Grande Fratello, Federico ha spiegato di avere 34 anni, di vivere tra Formentera e Milano, e di essere un dj, chef e papà a tempo pieno. Ha deciso di partecipare al programma per l’avventura e ha già opinioni sui concorrenti. Ha espresso simpatia per Javier, anch’egli argentino, e ha commentato la sua natura romantica, dicendo di innamorarsi e disinnamorarsi facilmente, senza temere la convivenza con estranei.