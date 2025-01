Federico Chimirri: Scopriamo il Nuovo Concorrente del Grande Fratello

Federico Chimirri, chef e deejay argentino, sta per entrare nella casa del Grande Fratello, un ritorno in TV dopo la sua partecipazione a MasterChef Italia. Nato nel 1990 a Buenos Aires e cresciuto tra Formentera e Milano, Federico ha sempre avuto una grande passione per la cucina, ispirato dai genitori che gestivano un ristorante. La sua avventura a MasterChef nel 2021 lo ha visto distinguersi con piatti creativi, ma è stato eliminato quasi in semifinale. Prima di diventare noto nel mondo della cucina, ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore.

Attualmente Federico vive tra Formentera e Milano, stipulando una carriera musicale come deejay e dedicandosi anche al suo figlio, Romeo, nato da una precedente relazione. Ha avuto un flirt con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, e una relazione con Silvia Provvedi. La sua carriera musicale è iniziata nel 2022 con il suo album d’esordio “Sound Tasting”, coniugando la sua passione per la cucina con quella per la musica. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello rappresenta un nuovo capitolo della sua vita e carriera, dove potrà mostrare non solo le sue abilità culinarie ma anche la sua personalità. Federico si definisce “Chef di giorno, deejay di notte”, e la sua storia, tra cucina e musica, è pronta a incantare il pubblico italiano.