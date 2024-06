Federico Chimirri fra i papabili concorrenti del Grande Fratello

Ci sarebbe anche Federico Chimirri nel cast della prossima edizione del Grande Fratello. Questo è quello che sostengono sia Amedeo Venza che Deianira Marzano. Ma chi sarebbe?



Federico Chimirri esteticamente è un Alessandro Basciano che ci ha creduto meno, ma nel curriculum vanta più esperienze televisive e gossip di lui. Ha iniziato con Uomini & Donne in qualità di corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, poi ha avuto una storia con Silvia Provvedi delle Donatella mentre lei era al Grande Fratello Vip. Nel 2021 ha partecipato a MasterChef Italia, mentre di recente è stato l’ex di un altro volto mariano, tal Giulia Cavaglià.

A #Mattino5 parla Federico Chimirri, l’ex fiamma di Silvia Provvedi commentando il comportamento di Fabrizio Corona “Solo per rispetto non devi dirlo in tv” pic.twitter.com/Ysv9zA8ZQ7 — Mattino5 (@mattino5) October 9, 2018

In questi giorni, infine, è stato visto insieme ad altri ex gieffini al party del settimanale Chi. Insomma, come cita un tweet che sposo: “Federico Chimirri la quota cuoco e papà single, personaggio perfetto per Alfonso“. Ed è vero.

Federico Chimirri la quota cuoco e papà single personaggio perfetto per Alfi — Miri ♥️ (@_anairim_) June 29, 2024

Deianira Marzano, tuttavia, aveva dato per scontato l’ingresso di Federico Chimirri al Grande Fratello anche un paio di anni fa rispondendo a un indizio pubblicato sui social da Alfonso Signorini: ma quell’indizio, come abbiamo poi scoperto, non era per Chimirri ma per Luca Salatino.

Grande Fratello 18, i nomi contattati