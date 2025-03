Federico, Chiara, Mariavittoria e Stefania: chi esce dal GF? Risultati dei sondaggi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il televoto è stato meno affollato rispetto alle settimane precedenti, con soli quattro concorrenti in nomination: Federico Chimirri, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e MariaVittoria Minghetti. Uno di loro lascerà definitivamente il programma, poiché nessuno possiede il bonus per rientrare. I sondaggi indicano che Chiara e Stefania sono le più votate, mentre Federico e MariaVittoria risultano a rischio eliminazione. MariaVittoria ha un forte supporto grazie alla sua connessione con Tommaso, suggerendo che sarà l’ultimo a lasciare la casa.

Durante le nomination, Giglio ha votato per Stefania, criticandone alcuni atteggiamenti. MariaVittoria ha scelto Chiara per vendicare l’uscita di Mattia, mentre Chiara ha insinuato che la sua motivazione fosse la gelosia per Tommaso. Zeudi, per aiutare Chiara, ha nominato MariaVittoria. Federico ha votato Chiara, mostrando solidarietà verso la dottoressa. Jessica, rattristata per l’uscita di Mattia, ha scelto Chimirri, che ha causato la sua eliminazione. Shaila ha dato il suo voto a Stefania per i suoi giudizi ritenuti superficiali. Javier ha nominato Chiara, lamentandosi del suo comportamento, mentre Stefano ha indicato Giglio, e Chiara ha votato MariaVittoria per la sua mancanza di trasparenza. Helena ha nominato Shaila per l’antipatia storica, seguito da Lorenzo che ha votato Stefania. Infine, Tommaso ha nominato il concorrente più debole, lo chef.

Il televoto è aperto e i telespettatori possono scegliere chi salvare tra Chiara, Federico, MariaVittoria e Stefania.