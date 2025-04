Federico Cesari è diventato padre: la fidanzata Camilla ha dato alla luce un bambino.

Federico Cesari è diventato padre all’età di 28 anni. La notizia è stata condivisa da lui stesso su Instagram, dove ha pubblicato una foto della mano della sua fidanzata Camilla che tiene quella del loro nuovo bambino. Cesari ha commentato l’evento con una riflessione sull’amore, evidenziando l’importanza di questo momento nella sua vita.

L’attore romano ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo la sua vita privata, tanto che la notizia della gravidanza di Camilla, la cui identità su Instagram è Camilla Page, era rimasta sconosciuta fino ad ora.

Federico Cesari ha iniziato la sua carriera da bambino, apparendo in opere come quelle di Pupi Avati e partecipando a serie TV come I Cesaroni. Tuttavia, il suo vero successo è arrivato con la serie Skam Italia, dove ha interpretato Martino Rametta, conquistando così il pubblico giovane. Da quel momento, la sua carriera ha preso slancio, portandolo a recitare in produzioni come Tutto Chiede Salvezza su Netflix e Anni Da Cane su Prime Video. Inoltre, ha prestato la sua voce al personaggio di Imbarazzo nel film animato Inside Out 2.

Con la nascita del suo primo figlio/figlia, Cesari entra in una nuova fase della sua vita, continuando a bilanciare la carriera con le gioie della paternità.