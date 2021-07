Federico Bernardeschi oggi ha sposato Veronica Ciardi.

Il calciatore della nazionale italiana (che ha segnato uno dei goal decisivi per la vittoria contro l’Inghilterra), ha detto sì all’ex gieffina Veronica Ciardi al Duomo di Carrara, città natale di lui. Al contrario del cliché però ad esser arrivato in ritardo è stato proprio lui, costringendo la sposa ad attendere circa mezzora.

#Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’inizio dela celebrazione ha chiesto a @fbernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” Al tg 19.35 @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/9k65kTDRPv — Sara Meini (@SaraMeini) July 13, 2021

Il matrimonio in Chiesa è stato celebrato in diretta su Rai Uno (ma nonostante questo è stato piuttosto intimo e non era presente nessun suo collega). Assente anche Sarah Nile, grande amica di Veronica Ciardi, che per questo motivo ha deciso una volta per tutte di chiudere per sempre l’amicizia.

Sarah Nile chiude per sempre l’amicizia con Veronica Ciardi dopo il mancato invito al matrimonio: ecco il messaggio d’addio * https://t.co/NRItuXZuHe #Bernardeschi https://t.co/TRgEuLi265 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 13, 2021

Federico Bernardeschi, la figlia segreta

A rendere unico questo matrimonio è stata la rivelazione di Federico Bernardeschi: oltre Deva, ha una seconda figlia, Lena, che ha deciso di battezzare proprio pochi minuti prima del suo sì con Veronica Ciardi, sempre al Duomo di Carrara.

Come riporta FanPage: “Bernardeschi e Ciardi hanno sempre evitato accuratamente di dare la loro vita privata in pasto ai media. In molti non sapevano che i due avessero due figlie. Secondo quanto riportano TgR Rai Toscana e diversi organi di informazione da Corriere.it a LaNazione.it, sarebbero genitori non solo di Deva ma anche di Lena“.