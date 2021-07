Quello di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi è probabilmente il matrimonio dell’anno. Il calciatore si è sposato subito dopo aver vinto l’europeo, ma si è parlato molto della cerimonia anche per il dramma fatto scoppiare da Sarah Nile e per il cantante della festa. L’evento è stato blindato e l’unico magazine che ha avuto accesso a tutti i preparativi e al party è stato Chi. E proprio al settimanale di Alfonso Signorini la coppia ha rilasciato una bella intervista, con tanto di annuncio a sorpresa. I due sposini infatti stanno per allargare nuovamente la famiglia. Deva e Lena avranno presto una sorellina o un fratellino (o magari entrambi).

“Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora“.

L’ex gieffina ha anche svelato com’è nata la sua storia con l’attaccante della Juventus: “Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui“.

Nessuna menzione per l’amica (ormai ex?) Sarah, che dopo non essere stata invitata al matrimonio è stata anche defollowata da Veronica. E un po’ possiamo capirla la Ciardi, visto che la Nile ha avuto un pessimo tempismo per far scoppiare il caso del mancato invito.

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, le foto del matrimonio.

Auguri a Federico #Bernardeschi e alla compagna Veronica che oggi hanno celebrato le loro nozze a Carrara. 💒🤵👰 pic.twitter.com/gdEtd373Fe — JuventusMania (@JuvMania) July 13, 2021

Finalmente vedo bene l’abito di Veronica Ciardi in Bernardeschi.

Per me promosso.

Chiuso argomento pic.twitter.com/A9VBM7gpXo — purtroppo Giulia 🐧 . (@giulielle16_) July 14, 2021