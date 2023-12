Federico a Vittorio: “La nostra brolove durerà in eterno”, poi lo sculaccia

L’amicizia fra Federico Massaro e Vittorio Menozzi continua a macinare consensi dentro la Casa del Grande Fratello e le dolcezze fra i due ormai non si contano più sulle dita di due mani. Dopo essersi chiamati “fratelli” e essersi più volte coccolati, da un paio di notti dormono pure nello stesso letto.

Federico Massero questa settimana però è finito in nomination e ha riscoperto un interesse per Anita Olivieri. L’obiettivo del modello è quello di provarci, ma prima di farlo ha chiesto all’amico Vittorio Menozzi se a lui la cosa da fastidio, perché tempo addietro anche lui aveva manifestato interesse per lei. “Dimmelo se ti da fastidio, non fare il finto tonto“. Menozzi però gli ha dato il via libera: “Non mi dà fastidio, se posso darti una mano volentieri, il mare è pieno di pesci“. A questo punto Massero gli ha così risposto: “Ma tu sei un pesce a cui voglio bene, la nostra brolove ha più chance di durare in eterno“.

La “bro-love” di Federico e Vittorio ha più opportunità di durare fuori la Casa del Grande Fratello rispetto a un’ipotetica relazione fra Massero e Anita?

Nel dubbio, qualche ora fa, Massero ha dimostrato a Menozzi la sua brolove con una pacca sul qulo. E non è stata certo la prima che gli ha dato.

Federico e Vittorio, dolcezze nella notte: “Non ti rendi conto di quanto sei importante”.

Federico nei giorni scorsi ha palesato a Vittorio la sua paura di essere eliminato e il modello ha cercato di rassicurarlo:

“Abbiamo appena scalfito la superficie. Adesso ci siamo fatti conoscere, ti sei presentato e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune, che sanno fare gli scemi insieme, ma in realtà c’è molto di più. Ed è bello che si trasmetta anche questo. No che non esci! Tu non ti devi buttare giù d’animo. Perché tu hai una capacità di mettere di buon umore contagiosa. Tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività. Poi non hai ancora parlato della tua storia“.

Questa la risposta di Federico: