Dopo Roberta Bruzzone e il perito criminalista Salvatore Musio, anche Federica Sciarelli ha detto la sua sul caso di Olesya, lanciato proprio da Chi L’Ha Visto.

“Il caso di Pipitone: è tutto merito di una nostra telespettatrice che, guardando noi e il canale russo, si è accorta della somiglianza tra le due donne e ci ha contattato.

È vero, ci hanno ripreso tutti sull’onda di un sogno che, come ho detto in puntata, sembra “troppo bello per essere vero”. Io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l’ha visto? condotta da me. – ha continuato Federica Sciarelli su Libero – Preferisco però andarci cauta. Credo che parte del clamore sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo bisogno. Pensi che persino la mia sarta mi ha cercata per dirmi: “È lei, sono sicura che è Denise!” Presto sapremo la verità su Denise”.