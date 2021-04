Piera Maggio è stata ospite di Federica Sciarelli a Chi L’ha Visto ed ha rivelato che gli autori dello show russo ‘Lasciali Parlare’ la volevano in studio “per fare il loro teatrino”. La conduttrice del programma di Rai Tre ha però fatto notare come la storia di Olesya abbia puntato un nuovo faro sul caso di Denise, di cui si parlava sempre di meno.

“Noi veniamo fuori da giorni in cui siamo rimasti frastornati e parlo anche per me. Io e Piera ci siamo sempre sentite al telefono. E su questa vicenda si è messo un punto. Abbiamo visto di tutto, le buste, le pretendenti madri e altro nella tv russa. Per chi conosce la disperazione di una madre a cui hanno rapito una figlia può capire come anche lei possa essere frastornata. Come ha detto Piera, tutte le segnalazioni vanno verificate ed è quello che è stato fatto. Però grazie a questa cosa di Olesya si è rimesso sul tavolo tutto, è successo qualcosa di importante. C’era stato un corto circuito e non se ne parlava più, adesso anche grazie a questa storia se ne parla. […] Qualcosa si sta muovendo. Poi c’è stato anche un nuovo abbraccio collettivo nei confronti della famiglia di Denise. Sono nati gruppi di preghiera, hashtag su Twitter fatti dai ragazzi dell’età di Denise, tante belle cose”.

Federica Sciarelli (che ha pensato di lasciare la conduzione di Chi l’ha Visto) ha anche parlato dell’unica chiamata ricevuta su Denise nella sua prima sera al timone della trasmissione di Rai Tre, il 13 settembre del 2004, 10 giorni dopo la scomparsa della piccola: “Chi sa qualcosa dovrebbe liberarsi e parlare. L’odio tra i grandi non può e non deve colpire una bambina. Tra l’altro quando noi siamo andati in onda quell’anno ed era la mia prima puntata arrivò una sola chiamata. Ci dissero di andare a cercare nei pescherecci. Non arrivarono altre telefonate e quella me la ricordo perché era la mia prima puntata di Chi l’Ha Visto“.

Federica Sciarelli apre Chi L’Ha Visto con il caso di Denise Pipitone.

Fra poco c’è “Chi l’ha visto?” c’è bisogno del vostro aiuto: Questa sera con noi c’è Piera Maggio Alle 21:20 in diretta su #Rai3 #chilhavisto #DenisePipitone pic.twitter.com/aF7RCq3PKL — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 14, 2021

“Sono stati giorni duri per te, Piera grazie per essere qui con noi questa sera”. La mamma di #DenisePipitone in diretta a #chilhavisto #Rai3 pic.twitter.com/3HprmVUfRU — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) April 14, 2021