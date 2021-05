Lunedì scorso alla redazione di Chi l’Ha Visto è arrivata una lettera anonima scritta dalla stessa persona che ne ha mandata un’altra all’avvocato Giacomo Frazzitta. Federica Sciarelli ieri sera ha spiegato cosa c’è scritto in questa missiva. Nelle tre pagine l’anonimo dice di aver visto Denise Pipitone mentre veniva rapita e portata via in auto.

“Questa è una puntata densa e molto importante. Vi dico subito che c’è arrivata una lettera anonima come all’avvocato Frazzitta. Sono ben tre pagine dense di informazioni. C’è una persona che ci scrive che ha paura ed è spaventata da 17 anni. Ha detto ‘nonostante la paura ho deciso di scrivere’. Che cosa dice questo nomino, che cosa racconta in questa lettera, cosa e chi ha visto? Ha detto di aver visto la piccola Denise. Questa missiva vi ha messo curiosità. Sono varie pagine dense di notizie. – continua Federica Sciarelli – L’anonimo in pratica scrive più volte di aver visto Denise. Ma soprattutto dice con chi ha visto la piccola, cioè in macchina con una persona e fa il nome. Questa persona dice di aver visto una scena molto importante e la descrive.

Ovviamente quella che ho in mano è una copia dell’originale. La lettera infatti è già in mano alla procura per tutti gli accertamenti. Dovrebbe essere più o meno la stessa che è arrivata giorni fa a Giacomo Frazzitta. Infatti noi e lui ci siamo scambiati delle informazioni e sembrano combaciare. Pera Maggio a questo anonimo ha chiesto di fare un passo in più e lo chiediamo anche noi“.

Ricordo che non dovrebbe trattarsi di un mitomane, visto che Frazzitta ha spiegato che nella lettera sono contenute anche informazioni mai divulgate al pubblico. Quindi speriamo che l’autore si faccia avanti con Chi l’Ha Visto, Giacomo Frazzitta o Piera Maggio.

Federica Sciarelli parla della lettera anonima.

Fra poco c’è “Chi l’ha visto?” c’è bisogno del vostro aiuto: La lettera dell’anonimo su #DenisePipitone, inviata anche al programma Alle 21:20 in diretta su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/71VujjftQL — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021

#DenisePipitone: “Non è che per sbaglio l’hai ammazzata?”, l’intercettazione di un giovane con la sorella della bambina. “Si parlava di galline”, spiegò lei al processo. #chilhavisto pic.twitter.com/BKMAnZPVlR — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 19, 2021