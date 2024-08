Federica Sciarelli e i no detti a due colleghe: “Stavo per svenire”

Dal 2004 Federica Sciarelli conduce con successo Chi L’Ha Visto e da allora è diventata un volto amatissimo di Rai Tre. Nonostante la grande popolarità e l’affetto per il pubblico, la conduttrice non ama parlare della sua vita privata e non partecipa ad altri programmi, questo non vuol dire che non abbia ricevuto delle proposte in questo senso.

In un’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, la giornalista ha ammesso che Milly Carlucci le ha chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle, ma ha anche aggiunto che lei ha rifiutato perché il ballo e le dinamiche dello show di Rai Uno avrebbero cozzato con quello che è il suo lavoro. C’è stata però una proposta che ha spiazzato ancora di più Federica Sciarelli ed è quella che le ha fatto Monica Setta. La presentatrice Rai infatti ha chiesto alla collega di andare a Storie di Donne al Bivio per parlare dei suoi amori. La giornalista di Chi L’Ha Visto dopo l’invito della Setta ha rischiato il collasso.

“Ma ciao carissima, senti, vuoi venire a raccontare delle due storie d’amo…”

“Ho sempre detto di no agli inviti in televisione? Milly Carlucci mi chiese di andare a “Ballando con le stelle” e io adoro ballare, ma non sono credibile se mi metto a danzare e poi vado a cercare il latitante. Monica Setta nei corridoi mi ha detto di recente “Non vedo l’ora che vieni da me a parlare dei tuoi amori”: stavo per svenire.

Come mai ho così tanto riserbo e non racconto della mia vita privata? Mi verrebbe da dire perché “so ca.. miei”. Non mi piace raccontare i fatti miei e non capisco quelli che li raccontano. Sono proprio molto riservata. Per esempio non vado mai ospite in altri programmi. Fuori dal lavoro voglio essere libera. Giro per strada con la pinza nei capelli.

Mio figlio? Se sa che parlo di lui… Va beh, ha 28 anni, è alto, biondo, occhi azzurri: è bello come il sole. L’ho cresciuto da sola, mi sono separata subito da Sergio, il papà, ma abbiamo un ottimo rapporto. Se è stata dura crescerlo da sola? All’inizio sì. Facevo il Tg3 delle 19, e anche il Tg notturno. Che adesso è a mezzanotte, una volta andava in onda anche all’una e mezzo. Ero distrutta. La mattina dovevo comunque alzarmi per portarlo all’asilo. Ero stravolta, ma felicissima di essere mamma. Se non fosse andata male la vita sentimentale, ne avrei fatti una decina di figli”.