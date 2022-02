Federica Calemme ieri sera non era presente in studio fra la schiera di vipponi eliminati ed Alfonso Signorini, per salutarla, ha parlato con Gianmaria Antinolfi.

“Come va Gianmaria?” – ha esordito il conduttore – “Ti ho visto sabato in Via Monte Napoleone a Milano che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. Ed è solo l’inizio caro mio.. Ciao Federica!”.

Una battuta a cui l’ex gieffina ha risposto così: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca” sottolineando come non abbia bisogno di un fidanzato generoso per potersi permettere Gucci e Prada.

Per fortuna ho ancora il mio conto in banca.😂 — Federica Calemme (@FedericaCalemme) February 8, 2022

A dire la sua è stato anche il padre di lei.

La coppia lo scorso week end è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno potuto parlare della nascita della loro relazione proprio fra le mura di Cinecittà.

“Se lei fosse entrata in Casa prima, io avrei avuto occhi solo per lei, avrei scelto lei subito“, ha detto l’ex gieffino. “Federica è una ragazza di una semplicità, un’onestà, una naturalezza incredibili“, ha aggiunto. Federica Calemme, parlando di Gianmaria, ha affermato: “Mi hanno colpito i suoi modi, il suo lato tenero, è molto affettuoso“. Oggi la coppia è pronta a vivere una nuova quotidianità: “Quando sono uscito dalla Casa sono subito corso da lei a Napoli, ora dobbiamo conoscerci fuori, lontano dalle telecamere“. La prossima meta insieme è Parigi: “Ci dovrò andare presto per lavoro e vorrei che lei venisse con me“.