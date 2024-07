Federica Pellegrini verso Ballando con le Stelle: lei conferma le trattative

Da mesi Milly Carlucci è al lavoro per mettere insieme il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma nelle interviste che ha rilasciato di recente non si è mai lasciata scappare nemmeno mezzo nome. C’ha pensato Dagospia a svelare quale possibile concorrente. Alberto Dandolo infatti ha dichiarato che la Carlucci sta preparando un ‘cast bombastico’ per settembre e che Federica Pellegrini sarà quasi certamente inclusa, così come: Luca Barbareschi, Nina Zilli, Enrica Bonaccorti, Marina Morgan e Massimiliano Ossini.

Federica Pellegrini conferma le trattative con Ballando con le Stelle: “Milly mi contatta tutti gli anni dal 2012”.

Presente al 28º Premio internazionale Fair Play Menarini, Federica Pellegrini è stata raggiunta dai giornalisti e ha rivelato che effettivamente è stata contattata da Milly Carlucci. La campionessa di nuoto ha anche fatto presente che la conduttrice cerca di convincerla a partecipare a Ballando dal lontano 2012: “Se è vero che mi hanno contattata per partecipare a Ballando con le Stelle? Sì, ma in realtà io e Milly Carlucci ci sentiamo tutti gli anni per questo programma, devo dire che dal 2012, che però per me era una stagione olimpica e quindi rinunciai, ci ha provato un po’ tutti gli anni. – ha continuato la nuotatrice – Quindi di fatto questa trattativa è aperta da 12 anni, vedremo. Non ho detto di no, e non dico che non la farò mai nella vita, però in questo momento, ci sono solo molte parole, staremo a vedere“.

Secondo il settimanale Chi resta aperta l’ipotesi ‘Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle‘ e in merito a questa possibilità Milly Carlucci su Tv Sorrisi e Canzoni è stata molto vaga: “Adesso è libera da esclusive, questo è vero. Però entrare nel nostro cast significa anche aprirsi a 360 gradi, raccontarsi, mettersi in gioco ed essere impegnati tutti i giorni, perché i nostri concorrenti lavorano tutta la settimana“.