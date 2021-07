Federica Pellegrini ha fatto la storia già prima di arrivare a Tokyo. Nessuna prima di lei nel nuoto femminile aveva disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi. Per questo ieri la campionessa si era detta già soddisfatta di essere arrivata in finale.

Stamani alle 3:50 del mattino Federica Pellegrini è arrivata settima nei 200 stile libero ed ha chiuso così la sua carriera da nuotatrice. Ai microfoni di Rai Sport la 32enne ha detto di essere felice, ma non è riuscita a non commuoversi quando ha parlato del suo “addio”.

“Cosa c’è dietro questa finale? Venti anni di vita. Sono contenta. Vedrete che ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni. A cosa sto pensando? No, sono contenta. Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate, è stato bello, non voglio piangere oggi, me la sono goduta dall’inizio alla fine, ho fatto anche un bel tempo, è stato un veramente un bel viaggio, dall’inizio alla fine. Questa è stata la mia ultima finale olimpica, è il mio ultimo 200 a livello internazionale, è giusto così. Sto per compiere 33 anni ed è anche il momento più giusto. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto il tifo per me, quelli che si sono svegliati stanotte, la mia famiglia. Io sono fiera di essere stata capitano in questi ultimi mesi e sono cosciente di lasciare una squadra che non è così forte”.