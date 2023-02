Federica Pellegrini risponde a chi dice che le storie di C’è Posta sono finte

Ieri sera tra gli ospiti di C’è Posta Per Te c’erano anche Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Durante la messa in onda del programma di Maria De Filippi un follower della campionessa le ha scritto: “A me sembra che sia tutto così finto“. La nuotatrice ha subito replicato: “Ti sembra che sia tutto finto? Non è così, ti posso assicurare che non c’è niente di finto ed è tutto reale“. A confermare le parole della Pellegrini un’utente che in passato è stata a C’è Posta: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza“.

Ma in effetti come si può pensare che le storie siano finte? Certi protagonisti (soprattutto quelli dei drammi calabresi e siciliani) meriterebbero l’Oscar se fosse tutta una recita.

Federica Pellegrini risponde a chi la critica per la sua presenza a C’è Posta Per Te.

C’è anche chi ha criticato Federica per la sua ospitata: “Che tristezza, da campionessa a comparsa in programmi culturali“. Immediata anche questo caso la risposta: “E le altre due volte che sono stata ospite e nuotavo? Cosa cambia?”

Forza, amore, determinazione e coraggio li contraddistinguono: stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta 🤩 #CePostaPerTe pic.twitter.com/SEngVEc13O — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 4, 2023

