Federica Pellegrini pro o contro Sinner? Le sue parole dopo la squalifica di Jannik

Federica Pellegrini ha commentato la squalifica di Jannik Sinner, il tennista italiano sospeso per tre mesi a causa di un caso di doping, arrivato dopo un accordo con la Wada. Pellegrini ha definito la situazione come un problema di protocollo, esprimendo la sua convinzione che Sinner non abbia mai voluto cercare scorciatoie. Durante un evento a Palazzo Giureconsulti per presentare i Pacchetti Hospitality per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha sottolineato la responsabilità condivisa di tutti gli sportivi, inclusi i membri del proprio team, nel prevenire tali incidenti.

L’ex nuotatrice ha evidenziato che, se un atleta risulta positivo a sostanze vietate, la negligenza è spesso la causa, poiché può capitare di assumere prodotti contaminati, come aminoacidi o creme. Ha riscontrato che ci sono molti casi in cui gli atleti si trovano in situazioni simili, e ha rimarcato che non si tratta sempre di doping intenzionato, ma di svista o negligenza. Pellegrini ha espresso una forte empatia nei confronti di Sinner, ritenendo importante non giudicare troppo severamente la sua situazione, considerando le insidie legate alla contaminazione dei prodotti.

In conclusione, Pellegrini ha voluto trasmettere un messaggio di comprensione, sottolineando l’importanza della vigilanza e della responsabilità negli sport, per evitare che simili incidenti possano compromettere la carriera di un atleta. La sua dichiarazione riflette una visione più ampia riguardo alle problematiche del doping e del controllo dei prodotti utilizzati dagli sportivi, chiamando in causa sia gli atleti che le loro squadre nel mantenere standard elevati di attenzione e cura.