“Buongiorno ragazzi, la cattiva notizia di questa mattina è che mia mamma, che era venuta prima che io partissi per Budapest – siamo state attente: mascherine, distanza – ha i sintomi del Covid, domani farà il tampone e sarà quasi sicuramente positivo”. Continua con una brutta notizia il diario della quarantena di Federica Pellegrini, campionessa olimpica dei 200 stile libero, positiva al coronavirus da sei giorni. “La cosa buona è che io sono in grado di darle una mano e ho anche gli anticorpi per starle vicino, stando attenta, ovviamente. Questa cosa si attacca con una facilità, non immaginavo sinceramente. Ha mal di testa, 37,4 di febbre e dolori, mi dispiace molto”, prosegue la nuotatrice veneta sulle storie di Instagram.

Fonte