Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca secondi classificati a Ballando con le Stelle

La finale della 19esima edizione di “Ballando con le Stelle” ha visto un’accesa competizione tra le due coppie rimaste: Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca, dopo l’eliminazione a sorpresa di Federica Nargi e Luca Favilla, terzi classificati. Durante la finale, Federica Pellegrini si è espressa sul suo percorso emozionante: “Di solito non sono una piagnona, ma non mi piacciono gli addii. Adesso mi sembra di volere più tempo! È passato tutto troppo velocemente.”

La nuotatrice ha parlato delle sue esperienze nel programma, paragonandole a “montagne russe”, e ha espresso il suo dispiacere per come la sua avventura fosse giunta al termine. Ha fatto riferimento al suo rapporto con il precedente ballerino Angelo Madonia, evidenziando che la loro collaborazione non era mai del tutto riuscita e che sentiva la sua mancanza di attenzione. Dopo la separazione da Madonia, Federica è stata affiancata a Samuel Peron, ma a causa di un infortunio durante le prove, anche questa coppia non è riuscita a proseguire. Solo dopo, Pasquale La Rocca, eliminato nella puntata precedente con Nina Zilli, ha preso il suo posto.

La finale ha visto molte coreografie e votazioni da parte di pubblico e giuria, culminando con Federica e Pasquale che si sono classificati secondi. Nonostante ciò, il percorso di Federica Pellegrini è stato caratterizzato da determinazione e resilienza, come testimoniato dalle sue parole e dai sentimenti espressi durante la serata. La competizione si è conclusa con emozioni forti e un clima di nostalgia per i momenti vissuti.

La finale è stata seguita con grande interesse dai fan, grazie ai colpi di scena e alle esibizioni coinvolgenti. L’addio al programma ha lasciato gli spettatori in attesa di una nuova edizione, in cui sperano di rivedere le emozioni e le storie di danza che hanno reso “Ballando con le Stelle” un grande successo.