Federica Pellegrini e Matteo Giunta, rivelazione molto privata su Pechino Express

Matteo Giunta e Federica Pellegrini erano i favoriti secondo i pronostici, ma alla fine a vincere Pechino Express è stata la coppia degli Italo Americani, formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. L’ex nuotatore in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato che il secondo posto non ha tolto nulla alla bella avventura vissuta con la moglie.

“Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati. Eravamo una delle coppie più temute, ed era fondamentale non trovarsi nelle ultime posizioni”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, matrimonio consumato a Pechino?

Il giornalista Mario Manca ha chiesto a Matteo se lui e Federica Pellegrini hanno consumato durante la loro permanenza nel reality. Il 41 enne è rimasto sul vago, ma dalla sua risposta sembra che qualcosa ci sia stato.

“Il nostro è un rapporto di confronto in cui ci ascoltiamo molto, quindi direi di no. Se abbiamo consumato il matrimonio a Pechino Express? Diciamo che per noi è stata una luna di miele. C’è chi consuma e chi no, non è necessario. In generale anche quell’aspetto fisico è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago”.

Le parole della campionessa prima del matrimonio.