Federica Pellegrini e il dibattito sulla gravidanza

Federica Pellegrini è abituata a far parlare di sé, ma questa volta non c’entrano medaglie o record. La Divina del nuoto ha pubblicato un video che la mostra mentre si allena con i pesi in palestra al settimo mese di gravidanza, riaccendendo un dibattito che sui social sembra non conoscere pause. Le immagini raccontano una donna che continua a muoversi con determinazione, ma anche una figura pubblica che diventa immediatamente bersaglio di giudizi, spesso opposti e rumorosi.

Nel giro di poche ore, sotto al post sono comparsi centinaia di commenti, molti dei quali firmati da mamme che hanno visto in quell’allenamento qualcosa di eccessivo. La discussione è diventata virale, con frasi che si rincorrono tra stupore, timore e disapprovazione. Tra i messaggi comparsi sotto al video, alcuni sono diventati il simbolo della polemica, come “Non esagerare”, “Mi sembra troppo” o “Dovresti andarci con più calma”.

Accanto alle critiche, non mancano anche i sostenitori della scelta di Pellegrini, che vedono nel suo video un messaggio di forza, autonomia e consapevolezza del proprio corpo. Federica Pellegrini non ha risposto direttamente ai commenti, ma ha affidato la sua posizione alla didascalia del video, una frase che ha cercato di mettere ordine nel caos delle interpretazioni: “Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!”. Un messaggio che ribadisce come nulla sia lasciato al caso e come il suo passato di atleta professionista giochi un ruolo fondamentale nel modo in cui affronta questo momento.