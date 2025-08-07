29.6 C
Federica Pellegrini compie 37 anni: amore e sorprese speciali

Federica Pellegrini compie 37 anni: amore e sorprese speciali

Federica Pellegrini ha recentemente festeggiato il suo 37° compleanno con una celebrazione intima in famiglia. La ex nuotatrice ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni momenti speciali, immortalati insieme al marito Matteo Giunta, alla loro figlia Matilde e ai due cagnolini, mentre spegneva le candeline.

Matteo, in una toccante dedica social, ha citato una famosa frase di Roberto Benigni per esprimere il suo affetto: “Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te. Buon compleanno Tata mia”. Federica non si è fatta scappare l’occasione di rispondere con un pizzico di umorismo, esortando il marito a partire subito per le vacanze, accompagnata da emoticon commosse.

In un ulteriore gesto romantico, Giunta ha sorpreso la campionessa con un mazzo di rose rosse e una busta contenente solo un grande cuore disegnato. “La sintesi di mio marito”, ha ironicamente commentato Federica, condividendo l’intimo momento con i suoi fan. La coppia dimostra così, ancora una volta, il loro affiatamento e il grande affetto che li unisce, mentre si prepara a godere qualche giorno di relax insieme.

