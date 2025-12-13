12.7 C
Federica Pellegrini aspetta il secondo figlio

Federica Pellegrini aspetta il secondo figlio o la seconda figlia. La notizia è stata resa pubblica dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha assicurato che la ‘Divina’ è di nuovo incinta, dopo aver accolto la piccola Matilde insieme al marito Matteo Giunta. La gravidanza sarebbe in stato avanzato, al quinto mese. I diretti interessati non hanno rilasciato commenti sull’indiscrezione, preferendo non confermare ma nemmeno smentire.

Federica Pellegrini aveva spiegato in passato di non escludere la possibilità di diventare mamma bis, ma aveva sottolineato che ci sarebbe stato tempo per un secondo bebè. Adesso pare che Matilde, che compirà due anni il prossimo 3 gennaio, tra pochi mesi potrà abbracciare e iniziare a giocare con una sorellina o un fratellino.

Recentemente, la piccola Matilde è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di febbre alta e convulsioni. La madre, Federica Pellegrini, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per informare i suoi followers che la figlia doveva affrontare questa situazione. Non è la prima volta che si verificava una situazione simile, poiché ci sono stati già due precedenti. La piccina sarà sottoposta a una serie di test clinici per fare chiarezza sull’origine delle convulsioni.

Quando si è verificato l’episodio, il marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, si trovava in Polonia. L’allenatore ha preso il primo aereo disponibile e si è precipitato in ospedale per stare vicino alla moglie e alla figlia piccola.

