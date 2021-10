Federica Panicucci questo week end è stata ospite da Silvia Toffanin per la puntata domenicale di Verissimo.

La conduttrice di Mattino Cinque, dopo aver parlato della morte del padre e del suo futuro sentimentale con Marco Bacini (sogna le nozze, ma non sono state ancora fissate), si è aperta parlando di Mario Fargetta, suo ex compagno nonché padre dei suoi due figli: Sofia di 16 anni e Mattia di 14 anni.

“Sono stata vent’anni con Mario Fargetta, anche se le nostre vite si sono separate i nostri rapporti sono tutt’ora buoni. Ci siamo separati da persone mature. Abbiamo sempre avuto buoni rapporti e mai momenti critici. Non abbiamo paletti su weekend, vacanze eccetera. I nostri figli decidono in totale libertà in modo spontaneo chi vedere. Se farsi un week end con me, o col padre.

Mai avuti i classici periodi obbligati, li abbiamo sempre lasciati molto liberi. E questo ha funzionato, è stato un valore aggiunto. Da qualsiasi parte la si guardi, la separazione è un dolore. Per tutti. In quest’ottica abbiamo cercato di creare armonia. Noi abbiamo provato a costruire una armonia per fare stare bene Sofia e Mattia”.