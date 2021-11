Mattino 5, al contrario degli scorsi anni, potrebbe non andare in pausa durante le prossime feste natalizie. La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia dove ha assicurato che i vertici della rete ammiraglia di Mediaset avrebbero deciso di puntare sull’informazione mattutina anche durante le festività.

Un no-stop fino all’Epifania che però non vedrebbe coinvolta Federica Panicucci che, sempre secondo Candela, potrebbe lasciare la conduzione di Mattino 5 già dal prossimo 13 dicembre, per poi riprenderla a gennaio, finite le feste. Chi condurrebbe quindi l’edizione natalizia del programma? Semplicemente Francesco Vecchi in solitaria, quello che a settembre 2018 sarebbe dovuto rimanere “a casa sua”.



“Clima nuovo, volti vecchi” – si legge su Dagospia – “Canale 5 ha deciso di puntare su Francesco Vecchi: Mattino 5 (forse con un titolo differente) per la prima volta non si spegnerà durante le lunghe feste natalizie. La vera notizia? Il giornalista dal 13 dicembre sarà in conduzione in solitaria, senza Federica Panicucci. Come avrà preso questo stop aziendale?“.

Così fosse, laddove lo spiffero trovasse conferma, il timone di Mattino 5 cambierebbe una settimana prima delle feste di Natale per poi tornare nella sua classica veste dopo l’Epifania. Federica Panicucci avrebbe così circa un mese di stop con unico appuntamento per la serata di Capodanno, che condurrà su Canale 5 insieme ad Albano.

A lanciare questa indiscrezione è stato TvBlog.