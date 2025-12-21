Federica Panicucci mostra il suo albero di Natale

Federica Panicucci ha condiviso su Instagram il suo albero di Natale, descrivendolo come il suo momento preferito dell’anno. Ha scritto che non può fare a meno dell’albero, delle luci, degli addobbi, del calore della casa e di tutte le tradizioni natalizie. Quest’anno, ha scelto Lo Schiaccianoci come tema, spiegando che nella tradizione si dice sia il guardiano della casa. Secondo la tradizione, Lo Schiaccianoci spaventerebbe gli spiriti maligni e porterebbe buona fortuna. Per questo, veniva regalato ai bambini come simbolo di forza e protezione.