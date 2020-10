Alice Fabbrica, dopo essere stata al Grande Fratello Vip per avere un confronto con Andrea Zelletta, è stata ospite da Federica Panicucci a Mattino Cinque.

L’influencer, che aveva accusato Zelletta di averci provato con lei nonostante fosse fidanzato, ha portato alla Panicucci le prove mostrandole il telefono con tutte le conversazioni incriminate.

“Ma sono tantissime, ce ne sono decine, paginate intere” ha confermato Federica Panicucci, che ha iniziato a leggere ad alta voce alcuni dei messaggi.

“Scrive ‘abbiamo un conto in sospeso io e te però sei molto arrendevole possiamo prenderci un caffè‘, tu rispondi ‘io non amo mettermi in mezzo ad una coppia‘, lui ‘hai ragione a dire che sono fidanzato però sono arrendevole possiamo prenderci un caffè‘. Oh mio Dio, ce ne sono tantissimi, ti chiede di prendere un caffè, di uscire, ma sono tantissimi. Non posso leggerli per privacy, ma ce ne sono decine, paginate intere. A questo punto posso confermare, era il profilo di Andrea Zelletta con il verificato”.